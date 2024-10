Tv Poços realiza último debate entre candidatos à Prefeitura de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O último debate entre os candidatos à prefeitura de Poços de Caldas foi realizado nesta quinta-feira (04) pela TV Poços, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a SULMinas TV. O evento teve como objetivo auxiliar os eleitores indecisos a conhecerem melhor as propostas e ideias de cada candidato.

O debate ocorreu no auditório da subsessão da OAB e foi mediado pelo jornalista José Ramos, apresentador da TV Poços. Reunindo os sete candidatos na disputa, o evento contou com a participação de Breno Brum (UP), Dr. Eloísio (PSB), Marcelo Heitor (PL), Paulo Ney (PSDB), Rovilson de Lima (PRTB), Silvio Váio (PMB) e Ulisses (MDB). Este foi o último encontro público antes das eleições, proporcionando aos eleitores uma oportunidade de avaliação das propostas.

O formato do debate foi dividido em quatro blocos: o primeiro dedicado à apresentação dos candidatos, seguido por dois blocos de perguntas e respostas entre eles, e um último com considerações finais. Uma banca avaliadora esteve presente, analisando as respostas dos candidatos durante o confronto.

Com o término do debate, agora cabe à população decidir o futuro de Poços de Caldas nas urnas no próximo dia 6 de outubro.