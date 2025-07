UBS do Jardim São Bento enfrenta sérios problemas estruturais

Atualizado em 22 de julho de 2025

Usuários da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim São Bento, na zona sul de Poços de Caldas, têm denunciado as condições precárias do local e cobram providências urgentes do poder público.

Paredes com bolor, infiltrações e reboco caindo comprometem o atendimento e colocam em risco a saúde de quem frequenta a unidade. As áreas mais afetadas são a recepção, a ala de coleta de sangue, curativos, triagem e a farmácia, onde também há infiltrações pelas janelas.

Entre os relatos mais preocupantes estão os de pacientes com problemas respiratórios, que afirmam não conseguir permanecer no ambiente devido à grande quantidade de mofo. A situação tem causado desconforto e agravado sintomas em quem mais precisa de cuidado.

A UBS também não possui acessibilidade adequada, dificultando o atendimento de pessoas com mobilidade reduzida. Além disso, há diversos problemas estruturais visíveis, como buracos nas paredes, umidade e sinais de descuido.

A precariedade atinge não apenas os usuários, mas também afeta diretamente o ambiente de trabalho dos profissionais que atuam na unidade, que lidam diariamente com as dificuldades impostas pela estrutura inadequada.

Em contato com o jornalismo da TV Poços, o Secretário Municipal de Obras, José Benedito Damião, afirmou que fará uma visita técnica à unidade nos próximos dias, acompanhado da proprietária do imóvel — já que o espaço é terceirizado — para avaliar as condições e buscar uma solução o quanto antes.

A comunidade aguarda que providências sejam tomadas com urgência, garantindo mais segurança, dignidade e qualidade no atendimento à população e nas condições de trabalho dos profissionais da saúde.