Última semana para destinar seu Imposto de Renda a projetos sociais de Poços de Caldas

O prazo para declaração do Imposto de Renda 2025 termina na próxima sexta-feira, dia 30 de maio, mas ainda dá tempo de fazer a destinação do IR devido ao Fundo da Infância e Adolescência e Fundo do Idoso, garantindo que os recursos sejam utilizados para ampliar os serviços voltados para crianças, adolescentes e pessoas idosas em Poços de Caldas.

A destinação é uma forma legal e segura de ajudar. É a participação cidadã em benefício de toda a sociedade, sem custo, já que o valor destinado é descontado do próprio imposto devido por pessoas físicas ou jurídicas.

Como funciona?

Normalmente, a totalidade do Imposto Devido de cada cidadão vai para a União. Mas quem declara Imposto de Renda no modelo Completo pode escolher o destino de 6% daquela soma, direcionando-a aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente e aos Fundos dos Direitos da Pessoa Idosa.

Você pode fazer isso na própria declaração, de forma rápida e fácil! O período de Declaração de Imposto de Renda segue até 30 de maio de 2025. Para destinar, é necessário optar pela Declaração por Deduções Legais (Declaração Completa).

O programa disponibilizado pela Receita Federal calcula o valor limite individual automaticamente depois que a declaração é preenchida com as informações de rendimentos e despesas. A possibilidade de destinação e o percentual já são definidos por lei.

Impacto

Em 2024, as destinações do Imposto de Renda aos fundos municipais da Criança e do Adolescente e do Idoso chegaram a R$ 734.323,70. Poços de Caldas garantiu a maior destinação do Sul de Minas, sendo a quinta do estado de Minas Gerais. Para este ano, as ações de mobilização prosseguem, sempre pensando em ampliar cada vez mais as destinações.

Com a destinação do Imposto de Renda, as políticas públicas do município são ampliadas, com o desenvolvimento de projetos importantes que ampliam o atendimento e melhoram a estrutura dos serviços.