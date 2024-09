Últimos dias de vacinação antirrábica em Poços de Caldas

A Secretaria Municipal de Saúde informa que os últimos dias da campanha de vacinação antirrábica estão se aproximando. A estimativa é vacinar cerca de 4.500 animais neste final de semana, com um foco especial na região central da cidade.

Datas e Locais de Vacinação:

6 de setembro de 2024 (sexta-feira)

Modalidade Drive-Thru

Horário: 08:00 às 12:00

Local: Avenida João Pinheiro – Estação FEPASA – Centro

7 de setembro de 2024 (sábado) – Região Centro

Avenida Santo Antônio (Pracinha atrás do Ginásio Moleque César) – Jardim Cascatinha

Horário: 08:00 às 11:30 / 13:00 às 16:30

PSF Quisisana – Rua Geni Vilas Boas Tardeli, 50 – Bairro São José

Horário: 08:00 às 11:30 / 13:00 às 16:30

PSF São José – Rua Profª Lourdes Mourão, s/nº – Jardim Centenário

Horário: 08:00 às 11:30 / 13:00 às 16:30

PSF Santa Ângela – Rua Manuel Luís Zuanella, 30 – Santa Ângela

Horário: 08:00 às 11:30 / 13:00 às 16:30

Secretaria Municipal de Saúde – Rua Pará, 284 – Centro

Horário: 08:00 às 11:30 / 13:00 às 16:30

UBS Santa Augusta – Rua Professora Nicolina Bernardo, S/N – Santa Augusta

Horário: 08:00 às 11:30 / 13:00 às 16:30

E.M. Alvino Hosken de Oliveira – Rua Humberto de Campos, 146 – Cascatinha

Horário: 08:00 às 11:30 / 13:00 às 16:30

Praça das Américas – Jardim Quisisana (Rodelão)

Horário: 08:00 às 11:30

Rua Ítalo Zingoni / Rua Benedito Froes de Carvalho – Vitória I

Horário: 13:00 às 16:30

A campanha tem como meta total vacinar 24.922 animais, e com a colaboração da população, esperamos alcançar esse objetivo. A vacinação antirrábica é essencial para a proteção de nossos animais e da saúde pública.

Contamos com a presença de todos para garantir que nossos animais estejam protegidos. Para mais informações, entre em contato com a Secretaria Municipal de Saúde pelo telefone 3697-5987 / 3697-5977.

