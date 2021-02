Um homem foi preso na segunda fase da operação La Santuzza, em Poços de Caldas

Nesta quinta-feira (11), a Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou em Poços de Caldas a segunda fase da operação La Santuzza, iniciada em dezembro do último ano com o objetivo de combater o tráfico de drogas no bairro Santa Rosália. Nessa fase, uma pessoa foi presa preventivamente e outras nove tiveram prisões temporárias convertidas em preventivas.

Os policiais cumpriram também um mandado de busca e apreensão no bairro Santa Rosália, resultando no recolhimento de um carro, aparelhos eletrônicos e dinheiro.

O suspeito preso durante a ação foi encaminhado ao sistema prisional, onde está à disposição da Justiça.

La Santuzza

A primeira fase da operação teve início em dezembro de 2020, onde foram cumpridos 29 mandados de busca domiciliar, bem como mandados de prisão e de busca e apreensão de adolescentes.

