Unidade Básica de Saúde Vilas Unidas recebe o nome do Dr. Márcio Ribeiro do Valle

Alice Dionisio

Foi realizada na última semana a cerimônia de inauguração da Unidade Básica de Saúde Vilas Unidas – Dr. Márcio Ribeiro do Valle, na Zona Oeste de Poços.

A cerimônia, contou com a presença do prefeito Sérgio Azevedo, do secretário de Saúde Thiago Mariano,do secretário Adjunto Carlos Almeida, do secretário de Governo Paulo Ney de Castro Jr. , do pró-reitor adjunto da PUC Minas Poços de Caldas professor Iran Calixto Abrão, de Luiza Elena Leite Ribeiro do Valle representando o medico Dr. Márcio Ribeiro do Valle e representando o legislativo o vereador Flávio de Togni Lima e Silva (PSDB) e da vereadora Regina Cioffi (PP).

O nome da Unidade se deu devido ao projeto de lei proposto pelo Vereador Flávio de Togni Lima e Silva. “O Dr. Márcio foi o primeiro que secretário com quem eu trabalhei. O carisma e a fala doce e sempre determinado a ajudar com quem trabalha, não só na secretaria mas no consultório também. Ele me deu a oportunidade de trabalhar em vários setores e aprendi muito. Queria agradecer toda a família, ele foi um grande secretário a frente da secretaria de saúde. Fica aqui meu agradecimento eterno ao Dr. Márcio e trabalho muito para chegar aonde ele chegou”, destacou Flavinho.

O secretário de Saúde, Thiago Mariano destacou que a ideia é utilizar essa UBS como unidade modelo para as próximas reformas. “A saúde de Poços não deixa a desejar nos municípios que tem de melhor na saúde pública. Já vamos realizar a reforma da Regional Leste e Regional Sul. Contamos com o apoio do legislativo e da população, pois a saúde transcende a parte política.”