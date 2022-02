Unidades Básicas de Saúde voltam com atendimento de rotina

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Com a queda no número de atendimentos a casos de pacientes com sintomas de síndromes gripais, as unidades básicas de saúde voltam atender as consultas e exames de rotina.

A alteração do modo de atendimento das unidades de saúde ocorreu devido ao aumento de casos positivos de COVID-19 no mês de janeiro, com intuito de atender toda a demanda da população.

A partir desta semana (21), as consultas de rotina, coletas de exames de sangue e exames preventivos já retornam ao normal.

A coordenadora da Atenção Básica, Camila Ferreira Bacelar Donato explica que toda logística de atendimento é pensada a fim de não prejudicar a assistência a população. “Durante a pandemia os processos de trabalho são revisados periodicamente, visando a segurança da população e cuidando para que minimize os problemas com a demanda reprimida de consultas e exames.”