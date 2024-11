Unidades da Receita Federal no Sul de Minas realizam atendimento em Libras

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Língua Brasileira de Sinais é utilizada por todas as unidades para atendimento aos contribuintes com deficiência auditiva

A Delegacia da Receita Federal em Varginha implantou o atendimento em Libras em todas as agências localizadas no Sul de Minas.

Entre os meses de abril e outubro, o analista tributário da Receita Federal do Brasil Valmir Paulino Benício visitou as 11 unidades do Sul de Minas e implantou o atendimento em Libras em todas elas.

Inicialmente, todos os funcionários e servidores da Receita Federal aprenderam os principais sinais de saudação para atender os contribuintes com deficiência auditiva. Em seguida, foram realizados atendimentos simulados com contribuintes voluntários em Libras. Por meio de uma ligação de vídeo, o contribuinte é orientado pela intérprete de Libras da Receita Federal em Belo Horizonte Rosilene de Fátima Leite com o auxílio da estagiária em Libras Maria Mariella de Lima Rosa em Varginha. Assim, o contribuinte pode ter sua demanda atendida pelo servidor da Receita Federal.

As agências da Receita Federal no Sul de Minas estão localizadas em Alfenas, Campo Belo, Guaxupé, Itajubá, Lavras, Passos, Poços de Caldas, Pouso Alegre, São Lourenço, São Sebastião do Paraíso. Os atendentes do Centro de Atendimento ao Contribuinte de Varginha também foram treinados.

Para o analista tributário Valmir Paulino Benício, “é uma honra e uma realização poder promover este tipo de atendimento que é mais um meio de inclusão social. Ele demonstra maior aproximação da Receita Federal com os cidadãos e nosso compromisso com a Cidadania Fiscal”.

As unidades realizam atendimento de CPF e para Microempreendedores Individuais de segunda a sexta-feira, das 13 às 17h.

O Projeto Libras tem como objetivo prestar atendimento a pessoas com deficiências auditivas, por meio da disponibilidade de pessoas capacitadas para traduzir o atendimento para o contribuinte e para o servidor.