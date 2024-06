Unimed é Top of Mind pela 29ª vez consecutiva

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Unimed foi destaque, mais uma vez, no Prêmio Top of Mind – Marcas de Sucesso – Minas Gerais – 2024. Nossa marca recebe este reconhecimento desde a primeira edição do evento, totalizando agora 29 prêmios consecutivos.

Nesta edição, a Unimed se destacou na categoria excelência, com mais de 50% dos entrevistados identificando a Unimed como a primeira marca que lhes vem à mente ao pensar em planos de saúde. Os números evidenciam a força da marca, resultado de sua presença em 98% do estado e sua reputação.

A cerimônia de premiação, agendada para o dia 18 de junho em Belo Horizonte, reunirá as principais marcas de Minas Gerais. Luiz Otávio Fernandes de Andrade, presidente executivo da Unimed Federação Minas, expressou o orgulho da instituição por este reconhecimento contínuo, destacando o compromisso da Unimed em oferecer cuidado e proteção aos seus clientes. “O reconhecimento constante da Unimed neste prêmio é um reflexo do nosso compromisso em impactar positivamente a vida dos mineiros”, afirmou.

Para o presidente da Unimed Poços de Caldas, Odilon Trefíglio Neto, receber o prêmio Top of Mind pela 29ª vez consecutiva é motivo de grande satisfação e orgulho para toda a cooperativa. “Este reconhecimento reforça o nosso compromisso com a excelência em serviços de saúde e a confiança depositada pelos mineiros em nossa marca”, destacou.

O Prêmio Top of Mind é uma avaliação da credibilidade das marcas, destacando aquelas que são mencionadas em primeiro lugar pelos entrevistados ao pensar em uma categoria específica de produtos ou serviços. Nesta edição, foram ouvidas 1.514 pessoas, incluindo tanto moradores do interior quanto da capital do estado, abrangendo os 50 maiores municípios de Minas Gerais.