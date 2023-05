Unimed participa do 1º Adm Meeting da PUC campus Poços de Caldas 

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Unimed Poços de Caldas foi uma das instituições convidadas pela PUC Minas a participar do 1º Adm Meeting, promovido na última semana pelo curso de Administração.

A diretora de Controle da cooperativa de saúde, Tânia Maran Magalhães, esteve presente compartilhando ações sustentáveis, dentro da temática “Práticas empresariais de sustentabilidade”, proposta pela universidade. “O compromisso com a responsabilidade social, econômica e ambiental orienta todas as práticas da Unimed Poços de Caldas, priorizando critérios que contemplam a perspectiva do triplo resultado (social, econômico e ambiental)” afirma Tânia.

Dentre as atividades apresentadas pela cooperativa, destacaram-se: Política de Sustentabilidade, redução de geração de resíduos, investimento em projetos sociais voltados à educação em saúde, esporte comunitário e cultura, com foco no desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, além de campanhas internas de arrecadação de alimentação e agasalhos.

Todos os projetos e ações estão disponíveis para consulta no site da cooperativa [http://unimed.me/100oyz].

Beatriz Aquino