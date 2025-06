Unimed Poços abre novas turmas para o Programa de Cessação do Tabagismo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Unimed Poços de Caldas iniciou nesta semana as avaliações para os beneficiários interessados em participar do Programa de Cessação do Tabagismo, uma iniciativa voltada exclusivamente aos clientes da Unimed.

O programa tem como objetivo auxiliar aqueles que desejam parar de fumar, oferecendo apoio multiprofissional, orientações e acompanhamento contínuo. As avaliações iniciais são essenciais para compreender o perfil de cada participante e montar um plano de cuidado personalizado.

As avaliações ocorrerão todas as quartas e quintas-feiras, mediante agendamento prévio, diretamente no setor Viver Bem, pelo telefone (35) 3729-3300 – ramal 519 ou 405.

Ao longo do programa, os participantes contam com suporte de uma equipe formada por profissionais da área da saúde, que atuam de forma integrada, trabalhando tanto os aspectos físicos quanto emocionais do processo de cessação do tabagismo.

A Unimed Poços reforça seu compromisso com a promoção da saúde e a qualidade de vida, oferecendo aos seus clientes mais esta oportunidade de cuidado e transformação.