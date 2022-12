Unimed Poços celebra 31 anos com projeto de ampliação do Hospital

Hoje, dia 5 de Dezembro, a Unimed Poços comemora 31 anos. Com 270 médicos cooperados, mais de 630 colaboradores, cerca de 100 prestadores de serviços e projetos de ampliação, o que não faltam são motivos para comemorar.

A cooperativa de saúde foi fundada no dia 05 de dezembro de 1991, com o objetivo de proporcionar trabalho digno e ético ao médico cooperado, bem como atendimento humano e de qualidade a todos os beneficiários. “Após sermos informados de que estava sendo organizada uma medicina de grupo em Poços, cerca de 120 profissionais se uniram em uma assembleia. Após discutirmos e analisarmos, ficamos convencidos de que a única saída era ter uma instituição própria e cooperativista” relembra Paulo Cesar Januzzi de Carvalho, diretor de Integração e Mercado.

De lá pra cá, muita coisa mudou. O que era apenas uma sala comercial na Praça Francisco Escobar, se transformou em uma grande operadora de plano de saúde, com Hospital próprio e um Centro de Atendimento Unimed (CAU). “Somos responsáveis pelo atendimento de mais de 39 mil beneficiários. Além da nossa estrutura hospitalar, os clientes contam com um Centro de Oncologia, Pronto Atendimento Pediátrico, Serviço de Fisioterapia e Espaço MultiTEA, onde as crianças com transtorno do espectro autista (TEA) recebem uma abordagem multidisciplinar, com o objetivo de desenvolver a capacidade de socialização e independência” afirma o presidente da cooperativa, Odilon Trefiglio Neto.

Em constante transformação, a Unimed Poços planeja para os próximos anos expansão e inovação. “Já está em fase de execução a construção de um novo prédio, reforma de algumas áreas já existentes e modernização do Hospital. Teremos uma nova unidade de Centro Cirúrgico, além de renovação tecnológica e infraestrutura das salas. Ao final, a expectativa é que nossos leitos hospitalares saltem de 109 para 165” celebra Odilon.

A obra de ampliação e reforma abrange mais de 12 mil m2 e prevê expansão do Pronto Atendimento, reformulação dos serviços de diagnóstico e terapia, áreas de convivência e acolhimento aos beneficiários e colaboradores, com reestruturação de setores de apoio.

“Tudo isso é possível graças a confiança que nos é depositada através de nossos beneficiários, cooperados e colaboradores. Fico muito feliz em estar presidente da cooperativa neste momento tão importante, onde após enfrentarmos tantos desafios durante a pandemia, podemos comemorar mais um ano da Unimed” finaliza o presidente.

Sobre a Unimed Poços

Líder do seu segmento, a Unimed Poços é detentora de uma infraestrutura entre as melhores do Sistema, com uma equipe de médicos cooperados altamente capacitada, com reconhecimento ONA – Acreditado com excelência; PDGC – Compromisso com a Excelência, Selo Unimed de Governança e Sustentabilidade, ISO 9001:2015 e Selo Hospital Unimed de Sustentabilidade.

É também uma empresa verdadeiramente cidadã, que cumpre sua responsabilidade social por meio da realização de diversos projetos e programas sociais, que beneficiam milhares de pessoas.