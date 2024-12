Unimed Poços celebra 33 anos com avanços históricos e conquistas marcantes

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Neste 5 de dezembro, a Unimed Poços de Caldas comemora 33 anos de trajetória, marcada por dedicação à promoção da saúde, inovação e cuidado com seus cooperados e beneficiários. Desde sua fundação, a cooperativa se consolidou como referência em saúde suplementar na região, construindo um legado de excelência, que se fortaleceu ainda mais em 2024.

Entre os principais marcos do último ano, destaca-se a ampliação hospitalar, prevista para inauguração em 2025. Este investimento estratégico promete elevar a capacidade de atendimento, com infraestrutura moderna e novas tecnologias que reforçam o compromisso com a qualidade assistencial. “Este projeto simboliza o nosso olhar para o futuro. Mesmo em um cenário desafiador, temos a coragem de avançar, confiando na força do cooperativismo e na união de todos os envolvidos”, afirma Odilon Trefiglio Neto, presidente da Unimed Poços.

Além disso, a inauguração do Centro de Atendimento Unimed (CAU) de Botelhos trouxe mais proximidade e acessibilidade aos clientes da região, ampliando o alcance dos serviços da cooperativa.

Reconhecimentos e prêmios

O ano também foi repleto de conquistas que evidenciam a excelência da Unimed Poços. A cooperativa recebeu o Prêmio Safety4Me na categoria “Impacto Assistencial”, um reconhecimento pelo compromisso com a segurança do paciente. A renovação da Certificação ISO destacou a gestão de excelência, e a pesquisa de satisfação apontou 98,1% de aprovação entre os cooperados. A Unimed Poços, por sua vez, foi homenageada com o Prêmio Antônio Carlos Pereira pelo apoio ao esporte e reforçou sua atuação em eventos nacionais, como a contribuição com um de seus cases no 4º Encontro da Marca, Mercado e Experiência do Cliente, promovido pela Unimed do Brasil.

Com mais de 41 mil beneficiários, a Unimed Poços entra em 2025 com uma base sólida e perspectivas de crescimento, embasada na confiança de seus cooperados e clientes. “Celebrar 33 anos é reconhecer o esforço de cada um que construiu essa história conosco: cooperados, colaboradores e clientes. Continuaremos avançando com coragem e dedicação, sempre em busca de uma saúde suplementar cada vez mais humana e eficiente”, conclui Odilon Trefiglio Neto.