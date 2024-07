Unimed Poços Celebra o Dia de Cooperar com o Projeto “Unimed Amiga da Escola”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nos dias 25 e 26 de junho, a Unimed Poços de Caldas, através do Comitê de Jovens, promoveu o projeto “Unimed Amiga da Escola” na Escola Municipal Wilson Hedy Molinari. A ação foi uma celebração ao Dia de Cooperar – Dia C, e contou com diversas atividades, como palestras, teatro, e distribuição de pipocas e brindes, visando envolver e engajar os alunos em um ambiente de cooperação e aprendizado.

O diretor da escola, expressou profunda gratidão pela parceria com a Unimed e destacou a importância do evento. “A gente percebeu pelos olhares, pela conversa com os estudantes, que foi um dia de muito envolvimento. Cooperar significa ter duas pessoas operando para algo e a Unimed sempre foi muito parceira nossa, em todos os momentos estão nos ajudando. É muita gratidão que a gente tem por essa iniciativa e por essa cooperativa” celebrou Roberto Henrique Ramiro.

A participação de mais de mil cooperativas, distribuídas em todos os Estados do Brasil, faz do Dia de Cooperar o maior movimento de voluntariado cooperativista brasileiro. “O Dia C foi um pedido da Diretoria, para que houvesse a participação do Comitê de Jovens na organização. Nós entramos em contato com a diretoria da escola e verificamos que o maior problema na escola era referente ao respeito. Diante disso, organizamos uma dinâmica dividida em duas equipes, com o período da manhã e o período da tarde. A palestra foi ministrada pelos nossos psicólogos institucionais e, para nós, da Unimed, foi uma alegria, principalmente para o Comitê, em participar desse Dia C, englobando a escola e participando junto a eles” comemora Jéssica Cristina Saraiva, presidente do Comitê de Jovens da Unimed Poços.

Cuidar das pessoas, das regiões onde existem cooperativas, preservar o meio ambiente, realizar ações nas quais todos possam se beneficiar por meio do compartilhamento de experiências de voluntariado e solidariedade. Essa é a proposta do Dia de Cooperar (Dia C), uma sementinha plantada em Minas Gerais, pelo Sistema Ocemg em 2009, que cresceu, frutificou, e hoje acontece de norte a sul do país. “Hoje realmente é um dia de celebração. Desse encontro aqui saíram boas conversas que nós vamos desenvolver e voltar de forma permanente com o projeto ‘Unimed Amiga da Escola’. Ele é um programa muito antigo nosso, mas que estava parado por conta da pandemia” explica Tânia Maran Magalhães, diretora de Controle da Unimed Poços.

A iniciativa “Unimed Amiga da Escola” reforça o compromisso da Unimed Poços de Caldas com a educação e o bem-estar da comunidade, promovendo valores de cooperação e respeito entre os jovens.