Unimed Poços de Caldas oferece serviço de urgência e emergência digital

Atualizado em 18 de julho de 2025

A Unimed Poços de Caldas, comprometida com a melhoria contínua da saúde de seus beneficiários, oferece – a partir do mês de julho – o serviço Dr. Online, um novo canal de atendimento médico 24 horas, disponível diretamente pelo celular, tablet ou computador. Este serviço se torna uma opção temporária de amenizar a demanda do pronto atendimento físico durante o período de maior movimento, especialmente no inverno, quando as condições de saúde exigem um cuidado mais imediato e contínuo.

O serviço oferece a comodidade de um pronto atendimento virtual, disponível 24h por dia, 7 dias por semana, garantindo que as pessoas sejam atendidas de forma rápida. Com o Dr. Online, os beneficiários podem realizar consultas médicas digitais com pediatras e clínicos gerais, com conforto, segurança e agilidade, sem sair de casa.

Ao acessar o serviço pela primeira vez, os beneficiários precisam ter em mãos a carteirinha do plano e o CPF, além de garantir que seus dados de e-mail e telefone estejam atualizados. Caso contrário, podem entrar em contato com a Unimed Poços pelo WhatsApp (31) 99281-0007 para atualizar essas informações.

Como funciona

O acesso ao Dr. Online é simples: o beneficiário entra no serviço digital, preenche seus dados e aguarda o início da consulta, em tempo real. Além de acessível e prático, o serviço ajuda a evitar deslocamentos desnecessários ao pronto atendimento presencial, otimizando o fluxo assistencial e mantendo o foco no acolhimento humanizado.