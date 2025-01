Unimed Poços de Caldas se prepara para a inauguração da ampliação hospitalar

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A ampliação e modernização do Hospital Unimed Poços de Caldas está entrando em sua etapa final. Com previsão de inauguração para o primeiro semestre de 2025, o projeto contempla mais de 12 mil m² de novas instalações e reformas, que trarão avanços significativos nos serviços oferecidos à comunidade e aos beneficiários.

Entre os destaques da ampliação está a implantação de uma UTI Neonatal no Hospital Unimed Poços de Caldas, ampliando a capacidade de atendimento especializado na região. A nova estrutura de UTI contará com 20 leitos no total, sendo 4 neonatais, 6 pediátricos e 10 adultos. Todos os leitos terão design humanizado e serão equipados com tecnologia de ponta, incluindo ventilador de alta frequência e centrais de monitoramento multiparâmetro, garantindo suporte integral aos pacientes.

Entre as melhorias previstas estão a expansão do Pronto Atendimento, a reformulação dos serviços de diagnóstico e terapia e a criação de áreas de convivência e acolhimento projetadas para beneficiar pacientes, familiares e colaboradores. Além disso, a reestruturação dos setores de apoio proporcionará mais eficiência e agilidade no atendimento.

Sobre a Unimed Poços de Caldas

Parte do maior sistema cooperativista de saúde do mundo, a Unimed Poços de Caldas é composta por 279 médicos cooperados e oferece uma ampla gama de serviços de saúde à população. Com foco na excelência, transparência e cuidado humanizado, a cooperativa se destaca pela qualidade assistencial e seu compromisso com a saúde.