Unimed Poços doa 30 computadores para Casa do Caminho

A Unimed Poços realizou na tarde desta quarta-feira (20) a doação de trinta computadores para a instituição Casa do Caminho.

As máquinas estavam sendo utilizadas no hospital e sede administrativa. Todas elas possuem licença original do Windows 10 e passaram por manutenção antes de serem disponibilizadas para entrega.

Os equipamentos vão atender cerca de 100 jovens que participam do projeto Caminho da Arte. “Nossos computadores são muito antigos e não rodam programas atuais. Para os atendidos será muito útil, pois eles precisam aprender as ferramentas da era digital para disputarem uma vaga no mercado de trabalho. Agradecemos a Unimed por ter se lembrado de nós” afirma o tesoureiro da Casa do Caminho, Vianey Lopes Júnior.

Anualmente, a Unimed realiza a troca dos computadores e espera em breve contribuir com outras entidades do município. “Renovamos constantemente nosso parque tecnológico e com isso, algumas máquinas ficam disponíveis para doação. Temos uma preocupação social muito grande e, também, com a exclusão digital. Através dessas doações esperamos contribuir com a formação tecnológica dos jovens da nossa cidade” aponta Odilon Trefiglio Neto, presidente da Unimed Poços.