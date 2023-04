Unimed Poços é convidada a falar sobre segurança do paciente em Webinar promovida pela ONA

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na última semana, a Organização Nacional de Acreditação (ONA) promoveu um webinar sobre “Segurança do Paciente na Prática”. Com certificação Nível 3 de Excelência, a Unimed Poços foi convidada a participar para compartilhar experiências e ações preventivas desenvolvidas para diminuir a ocorrência de eventos adversos e disseminar cultura de qualidade entre os colaboradores.

O seminário, transmitido de forma online, teve mais de 350 visualizações e está disponível no YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=SKM36Hz3Asc). “Foi uma alegria imensa poder compartilhar como são realizados os procedimentos de Segurança do Paciente na prática no Hospital. Esta participação é fruto do apoio contínuo da alta liderança e resultado de um trabalho realizado por diversas mãos“, conta Eliane Félix Prado, coordenadora do setor de Gestão de Riscos da Unimed Poços.

Webinars

A ONA é responsável pelo desenvolvimento e gestão dos padrões brasileiros de qualidade e segurança em saúde. Desde 1999, a Organização trabalha para que as instituições de saúde no Brasil adotem práticas de gestão e assistenciais que levem à melhoria do cuidado para o paciente.

Em celebração aos 23 anos de história, a ONA está promovendo, em conjunto com especialistas, uma série de Webinars que irão trazer temas atuais e de alto impacto no setor de saúde. Durante os encontros online são realizados debates sobre estratégias, aprendizados, benefícios e desafios da acreditação com quem vive no dia a dia: as organizações de saúde.

Beatriz Aquino