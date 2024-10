Unimed Poços empossa Conselho Consultivo para o biênio 2024-2025

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No segundo semestre de 2024, a Unimed Poços de Caldas empossou os membros do seu novo Conselho Consultivo, que terá mandato de um ano, com possibilidade de renovação. O grupo é composto por quatro pessoas que tiveram alguma experiência de internação no Hospital Unimed nos últimos dois anos. Ao longo do período de atuação, serão realizados quatro encontros trimestrais, com o objetivo de promover discussões construtivas sobre a experiência dos pacientes e fortalecer o diálogo entre a cooperativa e a comunidade.

O Conselho Consultivo de Segurança e Experiência do Paciente do Hospital Unimed Poços de Caldas trata-se de um grupo de voluntários composto por colaboradores e usuários, que têm a oportunidade de se unir para interagir, entender as necessidades dos usuários e pensar em melhorias em várias áreas. O objetivo é trabalhar para criar benefícios para pacientes, familiares, instituição e profissionais de saúde, através de parcerias e co-criações em projetos de melhoria, promovendo um modelo de decisão compartilhada.

O Conselho é acompanhado pelos setores de Gestão de Riscos e Experiência do Paciente da Unimed Poços, que terão papel fundamental na organização das reuniões, avaliação e execução das ações propostas. A iniciativa visa criar um canal direto entre a instituição e seus usuários, de forma a aprimorar continuamente os serviços de saúde oferecidos, garantindo um atendimento mais humanizado e seguro.

Este é o primeiro conselho de um hospital assistencial da região, o que destaca a Unimed Poços como pioneira nesse tipo de ação voltada à escuta ativa dos pacientes e ao envolvimento direto com a comunidade. Com a criação deste conselho, a Unimed Poços reforça seu compromisso com a qualidade no atendimento e a segurança do paciente, colocando a vivência dos usuários no centro de suas decisões estratégicas e operacionais.