Unimed Poços inaugura ampliação do Hospital e reforça compromisso com a excelência no cuidado à saúde

A Unimed Poços de Caldas realizou, na manhã do último sábado (31), a cerimônia de inauguração da ampliação do Hospital Unimed. Estiveram presentes na cerimônia o vice-prefeito de Poços de Caldas, Dr. Eduardo Januzzi, representantes da Câmara Municipal, além de lideranças de instituições parceiras. Também participaram conselheiros, membros do Comitê de Fundadores, Comitê Consultivo, colaboradores e representantes de entidades da cidade.

A diretoria executiva da Unimed Poços foi representada pelo presidente, Odilon Trefiglio Neto, e pelos diretores José Júlio Balducci, Mário Augusto Krugner Lopes e Paulo Januzzi, além dos gerentes das áreas assistenciais e administrativas da cooperativa.

Durante o evento, dois profissionais foram homenageados pelo protagonismo durante o processo de ampliação: o ex-presidente da Unimed Poços e atual Coordenador de Patrimônio, Benjamim Posso e a gerente de Recursos Próprios, Marlene Cristina dos Santos, reconhecidos pelo comprometimento, dedicação e contribuição para a realização deste projeto.

Para marcar oficialmente a inauguração, foi realizado o descerramento simbólico da placa, seguido da apresentação de um vídeo institucional, que mostrou todo o processo de ampliação e as melhorias implementadas.

Em sua fala, o presidente da Unimed Poços destacou que a ampliação representa mais que crescimento físico. “É o fortalecimento do nosso compromisso com a qualidade, com a segurança dos pacientes e com a sustentabilidade da cooperativa. Investir em estrutura é investir na vida, na saúde e no cuidado com a nossa comunidade”, afirmou, Odilon.

Com a entrega da nova estrutura, a Unimed Poços segue consolidando seu papel como referência em assistência médica, reforçando seu compromisso com a qualidade, a segurança e a experiência dos pacientes.

Mais estrutura, mais serviços, mais cuidado

Com a ampliação, a Unimed Poços reforça seu compromisso de oferecer um atendimento cada vez mais qualificado, moderno e humanizado, alinhado às necessidades da comunidade. O projeto trouxe melhorias importantes na infraestrutura e na capacidade de atendimento.

Entre os principais destaques estão: novos leitos de internação, ampliando a capacidade de acolhimento; ampliação do Centro Cirúrgico, com novas salas equipadas com tecnologia de ponta; implantação da UTI Neonatal e Pediátrica, oferecendo atendimento altamente especializado.