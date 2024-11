Unimed Poços marca presença na 5ª SIPAT da Fazenda Sertãozinho

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Com o tema “Respeito a tudo e a todos, eu pratico”, a 5ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT) da Fazenda Sertãozinho contou com a valiosa contribuição da Unimed Poços, reforçando sua atuação em prol da saúde e bem-estar da comunidade. Realizada na última quarta-feira (27), a cooperativa participou com uma equipe multidisciplinar do Espaço Viver Bem, que levou informações importantes sobre saúde, prevenção e qualidade de vida.

Nos estandes montados para o evento, os participantes tiveram acesso a orientações práticas e educativas sobre Doenças Crônicas, Saúde do Homem; Antitabagismo e Nutrição.

A analista de Relacionamento Corporativo da Unimed Poços, destacou a relevância das ações realizadas pela cooperativa em empresas parceiras ao longo de novembro. “Estivemos presentes em quase vinte instituições neste mês, levando orientações nas SIPATs e em ações de prevenção ao câncer de próstata no Novembro Azul. É gratificante ver o impacto positivo que essas iniciativas têm na promoção da saúde e na conscientização dos colaboradores” afirma Sandra Helena Reis.

O Presidente da Fazenda Sertãozinho ressaltou a importância de parcerias como a da Unimed Poços. “Para nós, é essencial promover eventos que incentivem a saúde e a segurança no trabalho. A participação da Unimed Poços engrandece a SIPAT, oferecendo orientações valiosas que impactam diretamente a vida dos nossos colaboradores e suas famílias” celebrou Ricardo Madureira.

Com uma atuação comprometida, a Unimed Poços reafirma seu papel como referência em saúde na região, contribuindo para o desenvolvimento e bem-estar das comunidades e empresas parceiras.