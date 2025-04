Unimed Poços promove evento gratuito para incentivar hábitos saudáveis

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Unimed Poços realiza no próximo sábado, 6 de abril, mais uma edição do Mude1Hábito, evento que convida a comunidade a adotar pequenas mudanças para uma vida mais saudável. As atividades acontecem das 8h às 11h, na Estação Unimed (início da ciclovia na Avenida João Pinheiro), e são gratuitas e abertas a todas as idades.

Com uma programação variada, o evento contará com aulões de alongamento e yoga, além de um espaço zen com massagem e relaxamento. Profissionais da área da saúde estarão no local para oferecer orientações sobre qualidade de vida, alimentação equilibrada e bem-estar.

O Mude1Hábito faz parte de um movimento nacional da Unimed que incentiva a adoção de hábitos saudáveis de forma gradual e acessível.

Serviço

Data: 6 de abril (sábado)

Horário: 8h às 12h

Local: Estação Unimed (início da ciclovia na Avenida João Pinheiro)

Atividades gratuitas e abertas à comunidade