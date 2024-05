Unimed Poços promove eventos de capacitação e desenvolvimento no mês de abril

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Durante o mês de abril, a Unimed Poços de Caldas realizou uma série de eventos voltados para a capacitação e o desenvolvimento profissional, reforçando seu compromisso com a excelência no atendimento e na promoção da saúde. Confira abaixo os principais destaques:

Encerramento do Debate de Estratégias Pedagógicas para Estudantes do Transtorno do Espectro Autista (TEA)

Promovido pelo MultiTEA da cooperativa em parceria com a Secretaria de Educação, o debate reuniu profissionais do Ensino Fundamental I para discutir estratégias pedagógicas voltadas para estudantes com TEA. Com o objetivo de promover uma educação mais inclusiva e de qualidade, o evento proporcionou trocas de experiências e conhecimentos fundamentais para o desenvolvimento de práticas pedagógicas eficazes.

Semana de Segurança do Paciente

A Semana de Segurança do Paciente foi uma iniciativa abrangente que visou reforçar a importância da segurança e fortalecer a atuação da equipe multidisciplinar diante das metas de segurança do paciente. Durante o evento, foram realizadas atividades educativas, treinamentos e discussões sobre medidas preventivas e melhores práticas no cuidado com o paciente, promovendo uma cultura de segurança e qualidade nos serviços de saúde.

Mude1Hábito

O projeto Mude1Hábito teve como objetivo incentivar a promoção da saúde e qualidade de vida entre os colaboradores da Unimed Poços. Por meio de ações educativas, atividades físicas e orientações nutricionais, o projeto buscou sensibilizar os participantes sobre a importância de hábitos saudáveis e de cuidados com a saúde física e mental, contribuindo para o bem-estar geral da equipe.

Esses eventos destacam o compromisso da Unimed Poços em investir no desenvolvimento profissional e na promoção de uma assistência de qualidade, alinhada com os princípios de cuidado, segurança e bem-estar dos pacientes e colaboradores.

Para mais informações sobre os eventos e iniciativas da Unimed Poços, acesse o site da cooperativa {https://www.unimed.coop.br/site/web/pocosdecaldas}.