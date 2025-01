Unimed Poços realiza doação de extintores a Polícia Militar

A Unimed Poços de Caldas realizou, em dezembro de 2024, a doação voluntária de três carretas de extintores de incêndio para a 6ª Base Regional de Aviação da Polícia Militar de Minas Gerais, localizada em Poços de Caldas. O objetivo da iniciativa é garantir maior eficiência no combate a incêndios de grandes proporções, reforçando o compromisso com a segurança pública e o bem-estar da comunidade.

A entrega foi conduzida pelo coordenador de Segurança e Portaria e chefe da Brigada de Incêndio da Unimed Poços, Hamilton Tadeu Ribeiro, que destacou a importância de apoiar ações preventivas. “Essa doação representa nosso compromisso contínuo com a segurança e a colaboração com as autoridades para proteger a proteção a população” reforça.

Essa ação está alinhada ao compromisso social da Unimed Poços, colaborando ativamente para o fortalecimento da segurança e proteção da comunidade local.

