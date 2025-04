Unimed Poços realiza “Encontro com a Imprensa” em homenagem ao Dia do Jornalista

Em comemoração ao Dia do Jornalista, a Unimed Poços realizou, na noite de terça-feira, 8 de abril, um “Encontro com a Imprensa”, que reuniu representantes de TVs, jornais, sites e rádios locais. O evento teve como objetivo reconhecer o trabalho dos profissionais da comunicação e promover momentos de aprendizado e interação.

A programação contou com uma palestra da jornalista Nathália Assis, que abordou temas como imagem pessoal e profissional, estilo e credibilidade. Além disso, os participantes participaram de uma oficina sobre impostação e projeção da voz, conduzida pela fonoaudióloga Patrícia Cancián.

A noite também contou com sorteio de brindes e, durante o evento, o presidente da Unimed Poços aproveitou para apresentar novidades e iniciativas previstas para este ano.

O encontro proporcionou aos jornalistas locais uma oportunidade única de aprimorar seus conhecimentos e fortalecer o relacionamento com a cooperativa.

