Unimed Poços realiza III Semana de Segurança e Experiência do Paciente com ações lúdicas e reconhecimento à equipe

Entre os dias 22 e 25 de abril, a Unimed Poços promoveu a III Semana de Segurança e Experiência do Paciente, voltada aos colaboradores e terceiros internalizados do Hospital Unimed. A ação teve como objetivo reforçar os protocolos de segurança assistencial,

valorizar boas práticas e estimular o protagonismo das equipes no cuidado com o paciente.

De forma lúdica e interativa, o evento simulou um grande “pit stop”, com estações temáticas representando cada uma das Seis Metas Internacionais de Segurança do Paciente. Os participantes passavam por desafios práticos e dinâmicas criativas, como o “telefone

sem fio” para trabalhar a comunicação segura entre profissionais de saúde, o “passa ou repassa” sobre prevenção de quedas e lesões por pressão, e o “pit stop da cirurgia segura”, reforçando os procedimentos fundamentais antes das intervenções.

Além das ações educativas, a semana também teve espaço para homenagens. A técnica de enfermagem, Ofélia F. de Carvalho Basso, que atua na Oncologia, foi reconhecida pelo Conselho Consultivo com o troféu Excelência no Acolhimento. Enquanto o enfermeiro Matheus

Carioca Batista recebeu um certificado pela contribuição e dedicação ao propósito do Jeito de Cuidar. Já as coordenadoras Adriana Barzagli (UTI), Daiana Balsante (Centro Cirúrgica) e Maiara Moraes Franco (Gestão do Fluxo do Paciente), foram homenageadas pelo

Escritório de Experiência do Paciente pela atuação na análise e resposta às manifestações dos clientes dentro do prazo previsto.

A iniciativa reafirma o compromisso da Unimed Poços com a segurança, o cuidado centrado no paciente e a valorização dos profissionais que fazem a diferença no dia a dia do hospital.