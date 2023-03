Unimed Poços realiza oficina “Transformando a Dor em Laços de Amor”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Na noite da última terça-feira (14), a Unimed Poços reuniu cerca de 15 pessoas que perderam familiares na luta contra o câncer, para a oficina ”Transformando a Dor em Laços de Amor”.

O encontro contou ainda com a participação da equipe multidisciplinar do programa Unimed Mãos Dadas, responsável pelo atendimento e acolhimentos dos pacientes oncológicos. “Assim que um paciente oncológico se vai, fica um vazio muito grande e é necessário um processo de cuidado. Aqueles que se doaram intensamente no tratamento daquele familiar ou amigo, agora também precisa se cuidar. A raiva é um dos primeiros estágios do luto. Raiva das pessoas, dos médicos, do tratamento e, às vezes, até de Deus. Muitos buscam refúgio no alcoolismo, mas precisamos nos cuidar e como o nome da oficina diz, transformar essa dor em um laço de amor” explica a psicóloga, Nara Franco.

Na oportunidade, os participantes puderam compartilhar medos, traumas, relembrar a dor de perder uma pessoa querida, mas principalmente, ressignificar este momento. Ao longo do ano, o programa realizará outros encontros como este.

UNIMED MÃOS DADAS

O serviço de assistência ao paciente oncológico da Unimed Poços busca a abordagem dos pacientes e também familiares, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, através de tratamento para dores físicas, emocionais e espirituais.