Unimed Poços realiza segundo Curso para Gestantes de 2024

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na última semana, a Unimed Poços de Caldas promoveu o segundo Curso para Gestantes de 2024, voltado para gestantes e acompanhantes. O evento, que é gratuito e aberto à toda população, contou com a participação de cerca de 100 pessoas.

O curso abrangeu diversos aspectos essenciais para a preparação dos futuros pais, desde cuidados pré-natais até as primeiras semanas de vida do bebê. Os participantes tiveram a oportunidade de aprender com profissionais experientes, receber orientações práticas e esclarecer dúvidas em um ambiente acolhedor e informativo.

A próxima edição do Curso para Gestantes já está programada para setembro, mantendo a tradição trimestral do evento. A Unimed Poços de Caldas convida todas as gestantes e seus acompanhantes a ficarem atentos às redes sociais e ao site da Unimed para mais informações e inscrições futuras.

Essa iniciativa reforça o compromisso da Unimed Poços com a saúde e o bem-estar das famílias da comunidade, proporcionando conhecimento e apoio em um momento tão especial da vida.