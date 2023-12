Unimed Poços realiza Simulado de Incêndio em parceria com a Santa Casa

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na tarde desta quarta-feira (14), a Unimed Poços de Caldas promoveu um Simulado de Abandono em caso de Princípio de Incêndio no centro cirúrgico do Hospital. A simulação, que começou às 15h08, foi estrategicamente desencadeada em um cenário de incêndio na cozinha. Em apenas 8 minutos, os brigadistas presentes conseguiram evacuar o térreo, enquanto o centro cirúrgico, principal setor afetado pelo risco, foi esvaziado em 10 minutos.

O Diretor Técnico do Hospital comentou sobre a importância desses exercícios preventivos. “O simulado anual de abandono é uma ação fundamental em nossa estratégia de segurança. Ele nos permite avaliar nossa prontidão, identificar áreas de melhoria e garantir que estamos preparados para enfrentar qualquer situação de emergência com eficiência, mantendo a qualidade e segurança em nossos atendimentos” avalia José Júlio Balducci.

Um destaque significativo desta edição foi o transporte simulado de um paciente cirúrgico até a Santa Casa, parceria estratégica que levou apenas 7 minutos. Essa ação visa aprimorar ainda mais os protocolos de segurança e atendimento em situações críticas. “Nossa prioridade é a segurança de todos, e esses simulados são essenciais para garantir que nossa equipe esteja treinada e apta a agir rapidamente em caso de emergência. Neste sentido, a parceria com a Santa Casa foi muito importante, pois pudemos acompanhar não apenas a transferência de um paciente, mas a chegada e continuidade do atendimento dele”, afirmou Daiana Balsante, coordenadora do Centro Cirúrgico da Unimed e responsável pela evacuação no setor.

Viviane Masetti, coordenadora do Centro Cirúrgico da Santa Casa, enfatizou a importância da integração entre as instituições de saúde. “Colaborar em simulados como este é essencial para fortalecer a segurança e o trabalho conjunto entre os hospitais. A parceria entre a Unimed e a Santa Casa demonstra o compromisso com a segurança dos pacientes e a excelência na prestação de serviços de saúde” aponta.

O técnico em Segurança do Trabalho da Unimed Poços ressaltou ainda a parceria com o Corpo de Bombeiros da cidade. “A presença dos militares acrescentou um elemento valioso ao nosso exercício, contribuindo para a eficiência da evacuação. A partir de agora, iremos avaliar minuciosamente os resultados para identificar oportunidades de aprimoramento em nossos procedimentos de segurança junto aos 180 brigadistas da cooperativa” comenta João Gabriel Moreira Salles.

Simulado no Centro de Atendimento Unimed (CAU)

Pela primeira vez, o Simulado de Abandono foi estendido ao Centro de Atendimento Unimed (CAU), onde estão concentrados serviços essenciais como Oncologia, Fisioterapia, MultiTEA e consultórios médicos. A evacuação total do CAU levou apenas três minutos, demonstrando a eficácia dos protocolos estabelecidos.

A Unimed Poços de Caldas, em parceria com a empresa Proteção Total, utilizou sirenes e fumaça para simular as condições de uma emergência real, aprimorando a realidade do treinamento.