Unimed Poços registra aumento na procura do Pronto Atendimento

Nos últimos três meses, a Unimed Poços de Caldas registrou um aumento na procura pelo Pronto Atendimento, em comparação ao ano anterior. Os dados revelam uma demanda crescente nos serviços de urgência e emergência com tempos de espera prolongados, destacando a necessidade de conscientização e colaboração da população.

Em fevereiro de 2024, foi registrado um total de 4.785 atendimentos, em março, esse número aumentou para 5.649 atendimentos, e em abril, a demanda alcançou 5.709 atendimentos. As queixas mais prevalentes no Pronto Atendimento neste período foram relacionadas sintomas respiratórios, sinais e sintomas da Dengue, por isso é fundamental ressaltar a importância de procurar o Pronto Atendimento de forma responsável, apenas em casos de real necessidade e urgência médica.

Reforçamos nosso compromisso em oferecer um atendimento ágil e de qualidade a todos os nossos beneficiários, e estamos trabalhando para expandir nossas instalações hospitalares para atender à crescente demanda com excelência.

A Unimed Poços de Caldas reitera seu compromisso em cuidar da saúde e bem-estar de seus beneficiários, sempre em busca da excelência no atendimento e na prestação de serviços médicos.

Protocolo de Manchester

Comprometidos em oferecer um atendimento ágil, seguro e humanizado a todos os nossos beneficiários, a Unimed Poços preconizou o uso do Protocolo de Manchester que é uma ferramenta essencial nesse processo, garantindo que cada paciente receba a atenção adequada de acordo com suas necessidades médicas.

O Protocolo de Manchester é um sistema internacionalmente reconhecido utilizado na triagem de pacientes em serviços de saúde, incluindo nossas unidades da Unimed. Desenvolvido para garantir uma abordagem eficiente e segura na avaliação inicial dos pacientes, o protocolo classifica os casos de acordo com a gravidade, priorizando aqueles que necessitam de atendimento urgente.

