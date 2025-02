Unimed Poços registra crescimento de 7% na carteira de beneficiários em 2024 e projeta novas estratégias para 2025

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A equipe comercial da Unimed Poços de Caldas apresentou na última semana, os resultados comerciais de 2024 e o planejamento estratégico para 2025 ao presidente da instituição. Durante a reunião, que também contou com a presença da gerente de Integração e Mercado, Lucinda Amélia do Prado, foram analisados os indicadores de desempenho e as projeções para este ano.

Segundo os dados evidenciados, a cooperativa encerrou 2023 com 38.681 beneficiários e em 2024 esse número aumentou para 41.746 vidas, representando um crescimento de 7%. O volume de vendas totalizou 3.585 novos clientes, sendo registrado um aumento de 56% nas vendas de planos Pessoa Física e 49% nos planos Pessoa Jurídica em relação ao ano anterior.

De acordo com o presidente da Unimed Poços, Odilon Trefíglio Neto, os números refletem o fortalecimento da cooperativa no setor de saúde suplementar. “Vale destacar que a cooperativa ainda atende uma média de vinte mil clientes de intercâmbio – beneficiários do plano de saúde que recebem atendimento em Poços de Caldas, mas contrataram o plano em outra Unimed –, ou seja, é responsável pelo atendimento de mais de 60 mil pessoas. Sendo assim, num levantamento rápido, podemos afirmar que uma a cada três pessoas na cidade possui carteirinha Unimed”, afirma.

Outro destaque foi o market share da cooperativa, que manteve a Unimed Poços como líder de mercado nos seis municípios em que atua, com um percentual de 47,35% . Para 2025, a expectativa é ampliar ainda mais essa presença e alcançar a marca de 43 mil beneficiários, consolidando um crescimento projetado de 5%.

Para o coordenador Comercial da Unimed Poços, Luiz Carlos Cardoso, o planejamento para 2025 será focado na inovação e no fortalecimento do relacionamento com os clientes. “Nosso objetivo é melhorar cada vez mais os serviços e garantir um atendimento próximo e eficiente. Estamos estruturando novas estratégias para facilitar o acesso aos planos e melhorar a experiência dos nossos beneficiários”, explica.

A Unimed Poços de Caldas segue investindo no crescimento sustentável da cooperativa, aliando tecnologia, ampliação de serviços e melhoria contínua no atendimento aos beneficiários.