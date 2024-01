Unimed Poços se destaca como referência em Segurança no Trabalho em 2023

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em um cenário onde a segurança no trabalho se torna uma prioridade incontestável, a Unimed Poços se destaca pelo desempenho em seus indicadores de acidentes de trabalho no ano de 2023. Com uma Taxa Anual de Acidentes de Trabalho de apenas 1,94%, a cooperativa de saúde reitera seu comprometimento com a segurança e o bem-estar de seus colaboradores.

Ao longo do último ano, a Unimed Poços testemunhou 1.345.779,13 horas de dedicação de suas equipes. Ainda assim, esse extenso período de exposição ao ambiente laboral não se traduziu em um aumento proporcional nos índices de acidentes, consolidando a Unimed Poços como referência em segurança ocupacional.

Dois indicadores-chave fornecem uma visão mais aprofundada desses resultados positivos. A Taxa de Frequência, que mede a quantidade de acidentes por milhão de horas trabalhadas em exposição ao risco, foi notavelmente baixa, atingindo o valor de 2,58. Já a Taxa de Gravidade avalia a severidade dos acidentes que resultaram em afastamento. De acordo com a norma NBR 14.280, essa taxa é calculada como o tempo médio de afastamento por milhão de horas trabalhadas em exposição ao risco em um determinado período. A Unimed Poços apresentou uma Taxa de Gravidade de 5,50, indicando não apenas o baixo índice de acidentes, mas também a natureza relativamente leve daqueles que ocorreram. Segundo as taxas da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a cooperativa se enquadra na categoria “Muito Bom” em ambos os indicadores.

Os resultados positivos alcançados pela Unimed Poços em 2023 vão além das estatísticas. Eles são um reflexo tangível do compromisso da instituição com a segurança e o cuidado não só som seus beneficiários, mas também cooperados e colaboradores. Esse desempenho não apenas preserva a saúde e o bem-estar, mas também reforça a reputação da cooperativa como uma organização que valoriza profundamente a segurança no ambiente de trabalho.