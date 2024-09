Unimed Poços ultrapassa 41 mil beneficiários e celebra conquista com novos investimentos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Unimed Poços ultrapassou 41 mil beneficiários, um marco que enche a cooperativa de orgulho. Além disso, a Unimed Poços atende outros 20 mil clientes de intercâmbio, beneficiários de outras Unimeds que utilizam os serviços em Poços de Caldas e região. Essa conquista reflete a confiança que os clientes depositam na qualidade e no compromisso da cooperativa com a saúde e bem-estar de cada um de seus beneficiários.

Para o presidente da Unimed Poços, Odilon Trefiglio Neto, essa conquista é fruto do esforço e dedicação de toda a equipe. “Ultrapassar a marca de 41 mil beneficiários é um reconhecimento do trabalho sério e comprometido que realizamos todos os dias. Entre os clientes que vêm para somar a essa trajetória de sucesso, destacam-se as mais de 800 vidas da Fazenda Sertãozinho, uma cliente de mais de 20 anos que recentemente retornou para a Unimed Poços” celebra. O foco é garantir que cada um dos clientes tenha acesso à saúde de qualidade, com atendimento humanizado e soluções eficientes.

Além da comemoração deste marco, a Unimed Poços já está investindo em novas ampliações hospitalares, com o objetivo de oferecer ainda mais conforto, segurança e qualidade no atendimento aos seus beneficiários. O foco do investimento está na modernização das estruturas, no acolhimento e na segurança do paciente, sempre com o compromisso de atender às demandas de saúde com a excelência que faz da Unimed Poços referência em cuidado.