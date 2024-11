Universidade Aberta: alunos recebem certificados em cerimônia realizada nesta quarta-feira (27)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ofertada ao longo do semestre, formação é voltada a pessoas com 50 anos ou mais e contempla todas as áreas do conhecimento dos cursos oferecidos pela PUC Minas Poços de Caldas

Os 25 alunos que participaram dos cursos do Universidade Aberta receberam o certificado de conclusão em cerimônia realizada nesta quarta-feira (27). Promovido pela PUC Minas Poços de Caldas, por meio da Coordenação de Extensão, o projeto promove ensino e integração para pessoas em processo de envelhecimento, conectando a comunidade à Universidade por meio de ações educativas e aulas ministradas por professores do Campus, com temas que enriquecem a rotina e o bem-estar dos participantes.

Para Wanilda Martins (58), participar do curso foi um momento de enriquecimento pessoal e serviu de motivação ao futuro. “Há muito tempo saí da escola e nunca tive oportunidade de fazer uma faculdade. O Universidade Aberta me ajudou a reacender este sonho e mostrar que é possível. Não há idade para adquirir conhecimento. Por isso, penso em iniciar um curso superior no ano que vem”, conta.

Esta foi a quarta edição do Universidade Aberta; a primeira depois da pandemia. “Para nós é a concretização de um sonho. Uma oportunidade única de compartilhar conhecimentos em diálogo com pessoas que estão em um processo de envelhecimento, e que também têm muito o que ensinar. Para nós, enquanto Universidade, é, tão logo, uma forma de partilhar o conhecimento que temos à comunidade na qual estamos inseridos”, afirma a coordenadora de Extensão da PUC Minas Poços de Caldas, professora Teresa Cristina Alvisi.