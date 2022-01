UPA realiza mais de 100 mil consultas no ano

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Poços de Caldas atendeu de janeiro a dezembro de 2021, o total de 113.384 pessoas em consultas. Em 2020 a UPA atendeu 98.110 pessoas, tendo um aumento de 15.274 consultas no ano de 2021.

O mês de maior pico de atendimentos foi em dezembro tendo 13.979 consultas realizadas. No primeiro semestre foram realizadas o total de 50.167 consultas e de agosto a novembro, foram 40.852 consultas realizadas.

O maior pico de atendimentos foi no mês de dezembro, com 13.979 consultas, em comparação no mesmo mês do ano de 2020, foram realizados 8.415 atendimentos, um aumento de 5.528 pessoas no mês.

“Em dezembro tivemos um crescimento no atendimento de 65% comparado a dezembro de 2020. Observa-se um crescimento no atendimento de pediatria e clínica geral somando ao atendimento de síndrome gripal. Estamos tomando providências para suprir a demanda, com otimização e reforço nas equipes e processos de triagem dos pacientes. Ressaltamos que as unidades de Pronto atendimento devem ser procuradas em casos de urgência e emergência. Nos últimos dias, atendemos diversos pacientes diagnosticados com síndromes gripais de caso leve, os mesmos devem se dirigir as unidades de atenção básica”, explica diretora da UPA, Michelle Bertozzi.

A UPA foi inaugurada no dia 28 de julho de 2014 e funciona todos os dias da semana, 24 horas por dia, com atendimentos clínicos e pediátricos, neurológicos e ortopédicos, urgência e emergência, exames de imagem e laboratoriais, aplicação de medicação, além de procedimentos fisioterápicos. Atendimento aos pacientes com sinais de agravamento, como perda de consciência, descontrole pressórico, febre alta, acidentes, fraturas, cortes, infarto e derrame também são realizados no local.

A UPA fica localizada na rua R. Bandeira do Sul, s/n – Vila Jose Carlos em Poços de Caldas.