UPA realiza mais de 40 mil atendimentos no primeiro trimestre de 2022

A Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Poços de Caldas realizou durante os três primeiros meses do ano de 2022 o total de 44.985 atendimentos.

No primeiro mês do ano foram 15.600 atendimentos realizados, sendo 12.890 consultas com clínico geral, 2.609 atendimentos pediátricos e 101 atendimentos de outras especialidades.

Já em fevereiro, foi registrada uma queda no número de atendimentos, foram 8.653 consultas com clínico geral, 2.120 crianças passaram pelo pediatra e 141 pessoas foram atendidas por outros especialistas, totalizando 10.914 atendimentos.

Durante o mês de março foi registrado o maior pico de atendimentos no primeiro trimestre, foram 18.471 atendimentos. Sendo 13.995 atendimentos de clínico geral, 4.324 atendimentos pediátricos e 152 pessoas que necessitaram de atendimento com outras especialidades.

A Coordenadora de enfermagem, Vanessa Marcon da Silva falou sobre o número expressivo de atendimentos neste período. “Estamos voltando a atender gradativamente o número de pacientes que atendíamos antes da pandemia. Devido a queda no número de atendimentos de COVID-19, o setor de observação pediátrica que anteriormente estava acomodando pacientes de COVID-19 retornou ao seu espaço, já que o número de atendimentos de crianças também aumentou, para assim prestar melhor assitência aos pacientes.”

A UPA presta assistência em diversas especialidades, como atendimentos clínicos e pediátricos, neurológicos e ortopédicos, urgência e emergência, exames de imagem e laboratoriais, aplicação de medicação, além de procedimentos fisioterápicos. Atendimento aos pacientes com sinais de agravamento, como perda de consciência, descontrole pressórico, febre alta, acidentes, fraturas, cortes, infarto e derrame também são realizados no local.

De acordo com o coordenador administrativo da UPA, Flávio Pessoa, mediante a volta do fluxo de atendimento, a equipe da UPA estão estudando algumas intervenções para ofertar um atendimento humanizado e de qualidade para a população que procura o equipamento da secretaria de Saúde.

A unidade foi inaugurada no dia 28 de julho de 2014 e funciona todos os dias da semana, 24 horas por dia e fica localizada na rua R. Bandeira do Sul, s/n – Vila José Carlos em Poços de Caldas.

