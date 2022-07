UPA realiza quase 15 mil atendimentos no mês de junho

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Durante o mês de junho, a Unidade de Pronto Atendimento – UPA atendeu o total de 14.685 pacientes.

Do total, foram 3.574 crianças atendidas e 11.111 adultos passaram por atendimento.

O coordenador médico da UPA, Dr. José Carlos Pizarro analisou o aumento de atendimento no local. “As patologias foram na sua maioria típicas de inverno, ou seja: doenças respiratórias. Neste mês de junho aumentou também, em relação aos dois meses anteriores, o número de pacientes com Covid-19 que precisaram internação, a maioria eram pacientes idosos e com comorbidades. As crianças menores de 3 anos, que começaram a frequentar creche pela primeira vez (já que ficaram reclusas por quase dois anos) adoeceram com mais frequência, mas na grande maioria doenças leves, de tratamento ambulatorial. Aumentou ainda o número de adultos precisando de vaga hospitalar por outras patologias. O contingente de médicos necessários para atender esta demanda maior, tanto de consultas em geral quanto de adultos com indicação de internação também foi readequado.”

A UPA presta assistência em diversas especialidades, como atendimentos clínicos e pediátricos, neurológicos e ortopédicos, urgência e emergência, exames de imagem e laboratoriais, aplicação de medicação, além de procedimentos fisioterápicos. Atendimento aos pacientes com sinais de agravamento, como perda de consciência, descontrole pressórico, febre alta, acidentes, fraturas, cortes, infarto e derrame também são realizados no local.

A unidade funciona todos os dias da semana, 24 horas por dia e fica localizada na rua R. Bandeira do Sul, s/n – Vila José Carlos em Poços de Caldas.