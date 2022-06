UPA realiza quase 28 mil atendimentos durante abril e maio

A Unidade de Pronto Atendimento – UPA realizou durante os meses de abril e maio o total de 27.898 atendimentos.

Foram registrados 9.880 atendimentos médicos em adultos e 3.773 atendimentos pediátricos, o que totaliza 13.653 atendimentos realizados durante o mês de abril.

Já durante o mês de maio foram 10.012 atendimentos em adultos e 4.233 em crianças, resultando em 14.245 atendimentos.

O coordenador administrativo da UPA, Flávio Pessoa, falou sobre o aumento dos atendimentos. “Com a queda da temperatura observamos o aumento de procura por atendimentos por crianças com sintomas de síndromes gripais. Registramos em alguns dias, a passagem de 600 pessoas na unidade. Todas receberam a devida assistência”

A responsável pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica (NVE) da UPA, Lendra Rossi Suedt, destacou o trabalho de vigilância em saúde realizado pela unidade. “No mês de Abril, o NVE, levantou entre casos passíveis de investigação, em 403 prontuários, dentro destes, identificamos e pontuamos ações de prevenção que podem ser tomadas para a melhora da saúde pública do município.”

A UPA presta assistência em diversas especialidades, como atendimentos clínicos e pediátricos, neurológicos e ortopédicos, urgência e emergência, exames de imagem e laboratoriais, aplicação de medicação, além de procedimentos fisioterápicos. Atendimento aos pacientes com sinais de agravamento, como perda de consciência, descontrole pressórico, febre alta, acidentes, fraturas, cortes, infarto e derrame também são realizados no local.

A unidade funciona todos os dias da semana, 24 horas por dia e fica localizada na rua R. Bandeira do Sul, s/n – Vila José Carlos em Poços de Caldas.

