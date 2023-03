Urca recebe a 16ª Conferência Municipal de Saúde

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Espaço Cultural da Urca recebeu a 16ª Conferência Municipal de Saúde.

Participaram da cerimônia de abertura o vice-prefeito Júlio César de Freitas, o secretário de Saúde Thiago Mariano, o secretário adjunto de Saúde Carlos Almeida e a presidente do Conselho Municipal de Saúde Gláucia Aparecida Costa Boaretto.

O secretário de Saúde Thiago Mariano apresentou aos participantes o novo programa “Saúde Fila Zero” e falou sobre como o evento contribuirá para melhorar ainda mais a gestão da saúde em Poços.“Nosso maior desafio tem sido olhar dentro de todas as demandas, qual tem mais prioridade. Nosso compromisso é o desafio em acabar com as filas de espera. Fizemos o lançamento do programa Fila Zero na semana passada, para realizar os 59 mil procedimentos em saúde que estão represados. Apesar das dúvidas e de acharem muito ousado, nós sabemos da nossa capacidade. O evento será de grande valia para analisarmos como anda a saúde atualmente e quais eixos devem ser melhorados.”

O secretário adjunto de Saúde, Carlos Almeida exaltou a importância da Conferência de Saúde. “Assumimos a pouco tempo e estamos nesse espaço tão importante que é a Conferência de Saúde. Sei da importância da participação da população em proposição a políticas públicas em saúde, a partir do momento que temos como visão o cidadão e o usuário do SUS, nossas propostas devem ser em prol desse público. Mais unidos trabalhamos para a população que tanto necessita. Ao final do dia, na nossa plenária final, serão realizadas preposições em uma saúde melhor.”

A conferência organizada pelo Conselho Municipal de Saúde, segue o tema escolhido pelo Ministério da Saúde que será: “Garantir diretos e defender o SUS, a vida e a democracia amanhã vai ser outro dia”.

A presidente do Conselho Municipal de Saúde Gláucia Aparecida Costa Boaretto destacou que é a primeira conferência de saúde após a pandemia e como é necessário esse momento. “Estar aqui após a pandemia só vem reafirmar a importância do controle social e a importância do SUS que salvou vidas e é nessa forma que gostaria de agradecer os profissionais de saúde, deixar com vocês o nosso reconhecimento e gratidão! Nesse momento tão difícil pra todo nós, vocês só comprovaram que o SUS salva vidas. Estamos em um espaço de garantia de direito, o SUS é a melhor alternativa para toda cidade, estar aqui é buscar cada vez mais qualificar o SUS e garantir assistência a todos. Só somando esforços que faremos um amanhã diferente.”

O vice-prefeito Júlio César de Freitas falou sobre como uma boa saúde no município reflete no bem-estar da população. “A educação física que é minha área de atuação, dialoga com a educação mas principalmente com a saúde, não dá para pensarmos em nada se tratando de cidade e não termos como base uma boa saúde. Parabenizo essa participação de todos que tem se dedicado, proposto e discordado. Essa iniciativa é maravilhosa, que ela gere frutos nesse tempo. Que consigamos contribuir para o fortalecimento do SUS em todo o Brasil.”

Ao longo da Conferência foram discutidos temas como, Brasil que temos. O Brasil que queremos; O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas; Garantia dos direitos e defensoria do SUS, a vida e a democracia e amanhã será outro dia para todos. Com mesas redondas, debates e grupos de trabalho.

O evento também contou com a presença de usuários do SUS; representantes do Conselho Municipal de Saúde; estudantes de diversas áreas; servidores da secretaria da Saúde e secretários municipais.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas

Beatriz Aquino