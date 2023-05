Urca recebe peça teatral gratuita no Dia das Mães

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Dia das Mães, comemorado neste domingo (14), será ainda mais especial: o Teatro da Urca recebe o Grupo Coxuxos, formandos do curso Técnico em Teatro do Senac São João da Boa Vista, para encenar a comédia “Geração Trianon”, às 18h. Trata-se de uma apresentação gratuita — a última do elenco — e é uma excelente oportunidade de celebrar a data com toda a família no teatro poços-caldense.

Recentemente, o espetáculo foi apresentado como encerramento do 33º Festival de Teatro de São João da Boa Vista, com grupos profissionais e amadores de toda a região. A montagem conta a história de uma companhia teatral dos anos 1920, desesperada para montar uma peça de sucesso depois de um grande fracasso de bilheteria; o público acompanha os bastidores e ensaios de personagens engraçados e encantadores, presentes em qualquer elenco da época.

A direção geral é de Marli Marques e a direção musical de Nanda Dearo. Devido ao número limitado de lugares, recomenda-se chegar com meia hora de antecedência. O Espaço Cultural da Urca está localizado na Praça Getúlio Vargas, s/n – Centro de Poços de Caldas.

Beatriz Aquino