URGENTE: Corpo é encontrado no bairro Jardim Manacás, em Poços de Caldas

Atualizado em 1 de outubro de 2025

Um corpo foi encontrado na manhã desta quarta-feira, 1º de outubro, no bairro Jardim Manacás, na zona oeste de Poços de Caldas. A vítima foi identificada como Diego Batista Oliveira, de aproximadamente 40 anos.

De acordo com informações preliminares, moradores da região avistaram uma motocicleta próxima a uma área de mata e, ao se aproximarem, encontraram o corpo.

Até o momento, não há sinais aparentes de violência, mas a causa da morte ainda será investigada. Familiares da vítima estão no local, acompanhando os trabalhos das autoridades.

A Polícia Militar e a Perícia da Polícia Civil estão atendendo a ocorrência e coletando informações para esclarecer as circunstâncias do caso.