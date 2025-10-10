URGENTE: Operário tem braço decepado em grave acidente no Hospital do Câncer em Poços

Atualizado em 10 de outubro de 2025

Na manhã desta sexta-feira, 10, um trabalhador sofreu um grave acidente enquanto atuava nas obras de construção do futuro Centro de Tratamento e Apoio à Saúde (CETAS), conhecido como o novo hospital do câncer de Poços de Caldas.

De acordo com informações preliminares, o funcionário teve o braço gravemente ferido após um incidente com uma betoneira durante o expediente. Segundo relato do próprio trabalhador, o saco que carregava acabou se enroscando na máquina, o que provocou o corte profundo no braço.

A vítima foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de Poços de Caldas. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do trabalhador.