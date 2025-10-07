URGENTE: Poços tem caso suspeito de intoxicação por metanol

Atualizado em 6 de outubro de 2025

Poços de Caldas entrou nesta segunda-feira (6) na lista de cidades com casos suspeitos de intoxicação por metanol em investigação no país. A informação consta no boletim divulgado à noite pelo Ministério da Saúde.

De acordo com o relatório, o caso está sendo apurado pelas autoridades de saúde de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), em conjunto com o município de Poços de Caldas.

No último sábado (4), a SES-MG havia descartado o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol no estado, que estava sob investigação em Santa Maria do Suaçuí, no Vale do Rio Doce.

Com o registro de Poços, Minas Gerais passa a ter uma nova suspeita da substância que tem causado preocupação nacional. Segundo o balanço federal, já são 17 casos confirmados de intoxicação por metanol e 200 suspeitos em todo o país, todos relacionados à ingestão de bebidas alcoólicas.

O Ministério da Saúde informou ainda que 12 estados investigam ocorrências semelhantes, entre eles Acre, Ceará, Goiás e Pernambuco.

Em relação aos óbitos, dois foram confirmados em São Paulo e 12 seguem sob análise em diferentes regiões.

A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar à morte.

Os principais sintomas da intoxicação são: visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira) e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese).