UTILIDADE PÚBLICA: Rua Paraná será interditada para obras no domingo, 21 de julho

A Rua Paraná será temporariamente fechada neste domingo, 21 de julho, para a realização de serviços de obra. O fechamento ocorrerá das 8h às 13h, período em que não será permitido o acesso de veículos à via.

Os serviços serão executados pela DME Distribuição (DMED). Para evitar transtornos, os motoristas são aconselhados a buscar rotas alternativas durante a interdição. É imprescindível seguir as orientações de desvio estabelecidas para minimizar os impactos no trânsito local.

A DMED agradece a compreensão e colaboração de todos os moradores afetados por esta intervenção programada. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 0800 035 0196, com atendimento 24 horas.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.