Vacina bivalente contra Covid estará disponível em fevereiro

De acordo com informações divulgadas pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira (26), a vacina bivalente da Pfizer estará disponível em fevereiro desse ano. Essa primeira etapa em 27 de fevereiro.

O ministério anunciou ainda que grupos mais expostos ao risco da doença e que foram vacinados com ao menos duas doses da vacina monovalente receberão a bivalente. Esta vacina é uma atualização em relação aos primeiros imunizantes fabricados contra a Covid-19 e protege contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes ômicron.

Na primeira etapa, os grupos serão vacinados na seguinte ordem:

Fase 1 – Com 70 anos ou mais, pessoas que vivem em instituições de longa permanência (ILP), imunocomprometidas, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas;

Fase 2 – 60 a 69 anos;

Fase 3 – Gestantes e puérperas;

Fase 4 – Profissionais da saúde.

A ideia é dar a bivalente para quem já tem pelo menos duas doses, segundo Éder Gatti, diretor do Departamento de Imunização e Doenças Imunopreviníveis. Ou seja, quem só tomou uma dose até agora, vai ter que tomar ainda a segunda dose da primeira versão da vacina para estar apto a tomar a bivalente.

