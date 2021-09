Vacina contra Covid é aplicada em novo horário nos bairros

A vacinação contra COVID-19 segue em poços na próxima semana na Sala de Vacina da Urca e Drive Thru, das 08h às 17h e em quatro locais nos bairros (UBS Regional Leste, UBS Regional Sul, UBS Jd. Country Club e PSF Parque Esperança), das 08h às 13h.

A alteração de horário nos bairros é uma estratégia da equipe de imunização do município para que não haja perda de doses. A medida é desenvolvida com objetivo de prevenir qualquer possibilidade de desperdício no município, devido ao tempo de validade das vacinas após a abertura dos frascos.

Após às 13h, as pessoas poderão se vacinar na Sala de Vacina da Urca até às 17h.

“A redução do horário de funcionamento das salas que estão vacinando COVID-19, se deve a logística de remanejamento dos frascos de vacina que tem validade de seis horas após aberto para a Sala de Vacina da Urca”, finalizou a responsável técnica de imunização do município, Gisele Scatola.

