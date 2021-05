Vacina contra Covid é estendida para pessoas de 30 anos com comorbidades

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A ampliação da vacinação contra COVID-19 segue no município. Nesta nova etapa, a partir de terça-feira (25), serão contemplados pessoas com comorbidades a partir de 30 anos, gestantes e puérperas com comorbidade a partir de 18 anos e pacientes oncológicos que realizam tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses.

Vacinação das pessoas com comorbidades

Para imunização é necessário apresentação de um dos seguintes documentos: identidade, CPF, Cartão do SUS e Carteira de Vacinação, além de documento que comprove a comorbidade.

Quem será vacinado na fase 1:

–Pessoas com Síndrome de Down a partir de 18 anos;

–Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (Díálise) a partir de 18 anos;

-Pessoas com comorbidades de a partir de 30 anos;

–Pessoas com Deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) a partir de 30 anos;

– Pacientes Oncológicos que realizam tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses a partir de 18 anos;

-Gestantes e puérperas (após 45 dias de parto) com comorbidade a partir de 18 anos;

Pessoas com comorbidades a partir de 30 anos:

Laudos, declarações, prescrições médicas ou relatórios médicos com descritivo ou CID (Cadastro internacional de Doença) da doença ou condições de saúde, CPF ou Cartão do SUS, assinado e carimbado, em versão original.

Pessoas com Deficiência Permanente, cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada – BPC, a partir de 30 anos:

A deficiência deverá ser atestada por meio de qualquer documento comprobatório, desde que em atendimento ao conceito de deficiência permanente adotado pelo PNO (Plano Nacional de Operacionalização na Vacinação contra Covid-19), que segue:

Laudo médico que indique a deficiência; Cartões de gratuidade no transporte público que indique condição de deficiência; Documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência; Documento oficial de identidade com a indicação da deficiência ou qualquer outro documento que indique se tratar de pessoa com deficiência.

Paras as pessoas pertencentes a esse grupos cadastrados no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) deverão comprovar ser beneficiários para vacinação.

Os documentos solicitados seguem solicitação do Ministério da Saúde, de acordo com o Ofício Circular 115/2021/SVS/MS.

Gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto) a partir de 18 anos com comorbidade:

A gestante com comorbidade deverá comprovar a condição de risco (comorbidade) com exames, receitas, relatório médico, prescrição médica.

* As gestantes DEVERÃO apresentar comprovante de residência.

**A vacinação poderá ocorrer independentemente da idade gestacional e o teste de gravidez não deve ser um pré-requisito para a administração das vacinas nas mulheres.

Pacientes oncológicos a partir de 18 anos:

Pacientes Oncológicos que realizam tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses a partir de 18 anos.

Laudos, declarações, prescrições médicas ou relatórios médicos, CPF ou Cartão do SUS, assinado e carimbado, em versão original.

ATENÇÃO: Estão inclusos a partir desta etapa, pessoas com doenças neurológicas crônicas: Doença cerebrovascular (acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular);

doenças neurológicas crônicas que impactem na função, respiratória, indivíduos com paralisia cerebral, esclerose múltipla, e condições similares; doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular; deficiência neurológica grave.

Confira os locais de Vacinação:

–Drive Thru no Complexo e atendimento a pé na Urca– 08h às 17h

– UBS Regional Leste – Rua Cecília Fischela, 63 – Estância São José – 08h às 15h

– UBS Regional Sul – Av. Antonio Marinoni, 125 – São Sebastião – 08h às 15h

– UBS Jd. Country Club – Rua José Mendonça 131 – Jd. Country Club – 08h às 15h

– PSF Parque Esperança 2 (novo local) – Rua Lázaro de Lima, 280 – 08h às 15h