Vacina contra Covid está disponível para crianças entre 6 meses a 2 anos

Alice Dionisio

A partir desta quinta-feira (22), a vacina contra COVID-19 estará disponível para crianças de 06 meses a 02 anos de idade sem comorbidade.

O imunizante estará disponível somente na UBS Centro, na Rua Pernambuco, Nº459, das 08h às 18h.

Para receber o imunizante é necessário levar carteira de vacinação e certidão de nascimento com CPF ou cartão do SUS.

