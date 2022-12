Vacina contra covid para pessoas entre 03 e 17 anos se esgota em Poços de Caldas

Alice Dionisio

A secretaria de Saúde informa que as doses de vacina contra COVID-19 direcionadas para pessoas de 03 a 17 anos se esgotaram na tarde desta terça-feira (27).

A equipe de imunização espera o envio de uma nova remessa de vacina para continuação na vacinação deste público.

O imunizante segue disponível para pessoas a partir de 18 anos, em 20 salas de vacina do município.

Dirija-se até uma sala de vacina para completar seu esquema vacinal.

