Vacina contra gripe segue disponível em 17 salas de vacinas de Poços de Caldas

A aplicação da vacina contra a gripe segue disponível para as pessoas acima dos 6 meses de idade que ainda não se vacinaram.

A vacina está disponível em 17 salas de vacina. Para receber o imunizante é necessário levar um documento de identificação ( RG ou CPF) e carteira de vacinação.

Confira todas as salas de Vacina que aplicarão o imunizante contra Influenza das 08h às 16h30:

Sala de Vacina da Policlínica Central – Av. Francisco Salles, s/n – 08h às 18h

PSF Santa Augusta – Rua Prof. Nicolina Bernardes,230- Santa Augusta

UBS São Jorge – Av. Antônio Togni, nº 2055 – Vila Cruz

PSF Ponto da Cascata – Rua Vicente Miranda, nº229 – Marco Divisório

PSF Kennedy I – Rua Pirita, nº 116 – Jd. Kennedy

PSF Kennedy II – Rua Estanho,nº 195 – Jd. Kennedy

PSF São José – Rua Profa. Lourdes Mourão, s/n Jd.. Centenário

PSF Cascatinha – Rua Rui Barbosa, nº 191 – Jd. Cascatinha

PSF Sta. Rosália – Praça Dr. Antenor Damini, nº 233 – Santa Rosália

PSF Vila Nova – Rua Antônio Pereira Guimarães, nº 299 – Vila Nova

PSF Dom Bosco – Rua Francisco Cantos Davo, s/n- Jd. Formosa

PSF Nova Aurora – Rua Benedita Costa Lucas, nº 60 – Jd. Ipê

PSF Jd. São Paulo – Rua Jaguari , nº 15 Jd. São Paulo

PSF Pq. Pinheiros – Rua Victor Emanuel Imesi, s/n – Pq. Pinheiros

PSF Itamaraty – Av. Maria Rita Lopes Pontes, nº 380 – Itamaraty III

PSF Caio Junqueira – Rua Jatobá, nº 262 – Caio Junqueira

PSF Quissisana – Rua Geni Vilas Boas Tardelli, nº50 – São José

